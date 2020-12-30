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Алибасова взяли под охрану в больнице

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

PR-директор главного "нанайца" страны рассказал, что продюсер госпитализирован в одну из московских больниц.

Алибасова взяли под охрану в больнице

Представитель Бари Алибасова объяснил, что у шоумена сломаны рёбра и диагностировано сотрясение мозга. Все эти травмы Бари Каримович получил в результате падения с лестницы.

Сын продюсера группы "На-На" предполагает, что на отца было совершено покушение. К такому выводу Алибасов-младший пришёл, так как продюсер никогда не ходил по лестнице, а всегда пользовался лифтом.

"По словам врачей, у него огромный ушиб на спине, содрана кожа, как будто папу тащили за ноги… Я очень напуган!" — объяснил Алибасов-младший.

Чтобы избежать возможных неприятностей, за палатой продюсера присматривают охранники.

Злоключения шоумена не прекращаются. Бари Каримович ранее попал в больницу с подозрением на передозировку средством для повышения потенции.

Летом 2019 года "нанаец" по ошибке выпил чистящее средство "Крот". Медикам периодически приходится спасать жизнь и здоровье музыкального деятеля.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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