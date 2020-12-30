Роза Сябитова решила выяснить национальность Моргенштерна

В гостях на передаче "Давай поженимся!" рэпер не смог удовлетворить любопытство телесвахи.

Роза Сябитова поинтересовалась у Моргенштерна, не татарин ли он.

Исполнитель уверил ведущую передачи "Давай поженимся!", что он чистокровный русский.

Телесваха была немного разочарована ответом гостя, потому что хотела превознести свою нацию.

"Я татарка. Думала, что татары рулят", — сказала Сябитова.

Моргенштерн был непреклонен и упорно причислял себя к русской нации.

Тема Сябитовой показалась нераскрытой, поэтому она решила поделиться своим недоумением с подписчиками в социальных сетях.

"Если человека зовут Алишер Тагирович Валеев (Моргенштерн), он русский или татарин?" — написала Роза в своём микроблоге.

Подписчики посетовали, что татары стесняются своей национальности. Нашлись те, кто предположил, что Алишер наполовину башкир.