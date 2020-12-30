"Он назвал меня проституткой": модель подала в суд на Гордона

Модель Елена Миськова обратилась в суд с иском против ведущего программы "Мужское и женское" на Первом канале. Суть претензии в том, что в 2017 году Александр Гордон в эфире назвал её "проституткой".

По словам девушки, на той "злополучной" программе она была приглашённой гостьей. Обсуждалась тема "женское соблазнение".

"Я рассказала, что переехала в Москву, где хочу встретить состоятельного мужчину и выйти за него замуж". На что ведущий спросил, не проститутка ли я, раз сплю с мужчиной за деньги и дорогие подарки", — рассказывает модель.

Миськова утверждает, что это оскорбление "сильно сказалось на ее личной жизни": с ней перестали общаться многие знакомые.

Почему она жила с этим три года и лишь сейчас вспомнила обиду? Да потому, как поясняет сама Елена, что закон о наказании за клевету вступил в силу "не так давно", а раз теперь за это можно привлекать к уголовной ответственности, то "пусть Гордон и ответит".

Александр Гордон пока никак не комментирует иск модели. Молчит и Первый канал.