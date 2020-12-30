Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвой жизни

82-летняя кинозвезда, сэр Энтони Хопкинс, объявил, что в канун нового года он празднует собственный рекорд:
"С благодарностью отмечаю 45-летие трезвости," — написал звезда Голливуда в соцсети.
With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. pic.twitter.com/fxzMRGlI4m— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) December 29, 2020
"Всем привет, Доброе утро. Ну что ж, скоро Новый год, это был тяжелый год, — говорит Хопкинс. — Много горя и печали для многих, многих, многих людей. Но ровно 45 лет назад, у меня был тревожный звонок. Я шел к катастрофе, напившись до смерти. И небольшая мысль пришла мне в голову:" ты хочешь жить или умереть?" Я сказал:" Я хочу жить". Внезапно пришло облегчение, и моя жизнь стала удивительной. У меня бывают выходные дни, иногда небольшие сомнения и все такое, но в целом я говорю: держись."
Он добавил:
"Сегодня — это завтра, о котором вы так беспокоились вчера. Вы, молодые люди, не сдавайтесь, просто продолжайте бороться. Будьте смелы, и могучие силы придут вам на помощь. Это поддерживало меня всю мою жизнь."
В заключение актер пообещал, что 2021 год будет "самым лучшим годом".
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.