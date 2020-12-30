Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвой жизни

82-летняя кинозвезда, сэр Энтони Хопкинс, объявил, что в канун нового года он празднует собственный рекорд:

"Всем привет, Доброе утро. Ну что ж, скоро Новый год, это был тяжелый год, — говорит Хопкинс. — Много горя и печали для многих, многих, многих людей. Но ровно 45 лет назад, у меня был тревожный звонок. Я шел к катастрофе, напившись до смерти. И небольшая мысль пришла мне в голову:" ты хочешь жить или умереть?" Я сказал:" Я хочу жить". Внезапно пришло облегчение, и моя жизнь стала удивительной. У меня бывают выходные дни, иногда небольшие сомнения и все такое, но в целом я говорю: держись."