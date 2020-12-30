Поющая ведущая поразмышляла над тем, почему публика считает её недалёкой.
Ольга Бузова не раз объясняла поклонникам, что она страдает "комплексом отличницы". У Ольги есть красный диплом, однако фанатам больше нравится видеть в ней глупую куклу.
Звёзда привыкла к тому, что в ней видят девушку, обделённую интеллектом. Не помогло даже то, что девушка перекрасилась из блондинки в брюнетку. Она также научилась не обижаться на насмешки.
Бузова отмечает, что не претендует на звание самой умной женщины, однако в каких-то вещах ей удаётся проявлять завидную сообразительность.
"По жизни да, я дура. Реально. Потому что я наступаю на одни и те же грабли, ведусь на провокации. Обожглась 100 раз и иду опять, зная, что там будет горячо, опять кладу руку — это глупость, но каждый раз надеюсь, что тут сейчас не кипяток", — рассказала Ольга в интервью YouTube-каналу PeopleTalk.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.