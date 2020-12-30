Бузова объяснила, почему к ней прилип образ глупой женщины

Поющая ведущая поразмышляла над тем, почему публика считает её недалёкой.

Ольга Бузова не раз объясняла поклонникам, что она страдает "комплексом отличницы". У Ольги есть красный диплом, однако фанатам больше нравится видеть в ней глупую куклу.

Звёзда привыкла к тому, что в ней видят девушку, обделённую интеллектом. Не помогло даже то, что девушка перекрасилась из блондинки в брюнетку. Она также научилась не обижаться на насмешки.

Бузова отмечает, что не претендует на звание самой умной женщины, однако в каких-то вещах ей удаётся проявлять завидную сообразительность.