Сати Казанова рассказала о скандале с Ириной Тоневой

Экс-солистка группы "Фабрика" призналась, что вела себя как настоящая стерва.

Сати Казанова вспомнила, что с коллегами по группе позволяла себе вещи, за которые ей сейчас стыдно.

Певица рассказала, как мучила окружающих своими капризами. Однажды Ирина Тонева высказала всё, что думает о поведении Сати.

"Я не осознавала свой эгоизм. Тот инцидент с Иришей был криком души. Я обалдела от того, как чудовищно измываюсь над людьми. Я на нее смотрела и не верила своим ушам. Она просто билась в истерике, рыдала и говорила: "Ты уже достала! Это уже невозможно", — поведала Сати в шоу "Стрелец-молодец".

Исполнительница вспомнила, что последней каплей в терпении соратниц по сцене стал её протест по поводу концертной программы. Она не учитывала мнение других солисток группы, а только диктовала свою волю, заявив, что одну из песен петь не собирается.

"Саша унесла ноги, она самый неконфликтный человек. А Ира продолжила: "Ты понимаешь, что ты нас просто уничтожаешь так? Нам больно! Мы же люди! Мы же тебя уважаем, почему ты нас — нет?". Она говорила зрелые и очевидные вещи. Я слушала ее и тоже рыдала. С каждым ее словом с меня что-то падало, и я осознавала, что я какое-то чудовище", — объяснила Казанова.

Сейчас Сати ушла из шоу-бизнеса, занялась йогой и духовными практиками. Казанова объяснила, что старается сдерживать свои эмоции.