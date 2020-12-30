Алибасова отвезли в больницу с сильнейшими травмами

Злоключения главного "нанайца" страны продолжаются.

PR-директор Вадим Горжанкин рассказал, что Бари Алибасов доставлен в одну из столичных клиник с подозрениями на черепно-мозговую травму и сломанные рёбра.

"В настоящее время Бари Каримович не может не только есть, но и пить воду. Не до конца понятно, с чем это связано, либо это последствия "Крота", либо результат его падения. Как заявил сам Алибасов, он очень сильно упал с лестницы. Но эта версия пока не подтверждена, потому что продюсер сейчас плохо себя чувствует", — объяснил Вадим Горжанкин в интервью 5-tv. ru.

PR-специалист рассказал, что продюсер находится в замутнённом сознании, поэтому пока не может ясно объяснить, что именно с ним произошло.

Горжанкин удивлён тому, что музыкальный деятель мог упасть с лестницы, так как знает, что Бари Каримович всегда пользовался лифтом.