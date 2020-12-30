Даня Милохин очаровал Николая Баскова

Певец исполнил с восходящей звездой совместный трек под названием "Дико тусим".

Николай Басков решил вслед за многими звёздами спеть дуэтом с блогером Даней Милохиным.

По словам маститого исполнителя, так он "впитывает невероятную, сильную, молодую энергию".

Басков объяснил, что гордится тем, что в эпоху пандемии организм его не подвёл. Иммунитет певца оказался крепким, поэтому он избежал заражения COVID-19.

На вопрос о том, что принёс "натуральному блондину" Даня Милохин, певец ответил в позитивном ключе.