Певец исполнил с восходящей звездой совместный трек под названием "Дико тусим".
Николай Басков решил вслед за многими звёздами спеть дуэтом с блогером Даней Милохиным.
По словам маститого исполнителя, так он "впитывает невероятную, сильную, молодую энергию".
Басков объяснил, что гордится тем, что в эпоху пандемии организм его не подвёл. Иммунитет певца оказался крепким, поэтому он избежал заражения COVID-19.
На вопрос о том, что принёс "натуральному блондину" Даня Милохин, певец ответил в позитивном ключе.
"Ничего! Чистый, кристальный мальчик!" — сказал артист в интервью Алле Михеевой для передачи "Вечерний Ургант".
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.