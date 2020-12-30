Жена Сергея Захарова обвинила Михаила Ефремова в лицемерии

Вдова Сергея Захарова уверяет, что не просила у Ефремова крупные суммы.

Маргарита Захарова объяснила, что адвокаты актёра распространяли недостоверную информацию о том, что никто из семьи погибшего не требовал у Михаила Ефремова огромных денежных компенсаций.

"Поэтому нас очень удивляли заявления адвоката Пашаева о том, что мы требуем то 200 млн рублей, то 150 млн, то 40 млн… Откуда появлялись эти суммы, и у кого именно мы их требовали, всегда было загадкой", — сказала Маргарита в интервью RT.

Вдова Захарова не оценила также письмо, которое Ефремов направил семье погибшего из СИЗО. По её словам, послание не вязалось с прежним поведением актёра.