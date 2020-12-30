Вдова Сергея Захарова уверяет, что не просила у Ефремова крупные суммы.
Маргарита Захарова объяснила, что адвокаты актёра распространяли недостоверную информацию о том, что никто из семьи погибшего не требовал у Михаила Ефремова огромных денежных компенсаций.
"Поэтому нас очень удивляли заявления адвоката Пашаева о том, что мы требуем то 200 млн рублей, то 150 млн, то 40 млн… Откуда появлялись эти суммы, и у кого именно мы их требовали, всегда было загадкой", — сказала Маргарита в интервью RT.
Вдова Захарова не оценила также письмо, которое Ефремов направил семье погибшего из СИЗО. По её словам, послание не вязалось с прежним поведением актёра.
"Зачем сначала было выливать ушат грязи на нас? Как можно было не понять нашего горя? Я уже не говорю о том, что не было даже капли сочувствия. Он смотрел на нас свысока. Наверное, считал, раз мы не из столицы, то мы недостойны внимания, уважения…", — объяснила Маргарита.
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