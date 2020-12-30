Тодоренко удивила подписчиков купальником-невидимкой

Телеведущая опубликовала интересный снимок в Instagram.

Регина Тодоренко решила поделиться с подписчиками жарким фото с морского побережья.

На фото ведущая "Орла и решки" бежит по жёлтому песку вдоль синих волн.

Фото привлекает внимание, так как кажется, что Регина полностью обнажена.

Чтобы ещё больше привлечь внимание к снимку, Тодоренко подписала свою смелую фотосессию.

"Где трусы?" — прокомментировала она провокационную фотографию.

Подписчики не оставили без внимания пост ведущей.

При внимательном рассмотрении фолловеры убедились, что купальник на Регине всё же присутствует. Но так как он телесного цвета, то почти неразличим на теле девушки.