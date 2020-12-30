Мария Шукшина уверена, что мир хотят разделить на рабов и элиту

Актриса предупреждает о наступлении эры безраздельной власти глобалистов.

Мария Шукшина, которая ратует за запрет безнравственных ток-шоу, объявила, что в мире началась "большая перезагрузка".

По убеждению актрисы, транснациональные корпорации стремятся к полному контролю на личностью.

Шукшина уверена, что мир ждут такие перспективы, как "полный контроль над личностью", "дистанционное низкокачественное образование" и "четкое разделение на касты — рабов и элиту".

В своих предсказаниях Мария ссылается на слова президента Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба и советника российского министра обороны Андрея Ильницкого.