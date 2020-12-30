Актриса предупреждает о наступлении эры безраздельной власти глобалистов.
Мария Шукшина, которая ратует за запрет безнравственных ток-шоу, объявила, что в мире началась "большая перезагрузка".
По убеждению актрисы, транснациональные корпорации стремятся к полному контролю на личностью.
Шукшина уверена, что мир ждут такие перспективы, как "полный контроль над личностью", "дистанционное низкокачественное образование" и "четкое разделение на касты — рабов и элиту".
В своих предсказаниях Мария ссылается на слова президента Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба и советника российского министра обороны Андрея Ильницкого.
"Ильницкий назвал историю с ковидом — проектом глобалистов для прикрытия начатого ими создания нового мира, где не будет ни нацгосударственности, ни конфиденциальности личной жизни, ни частной собственности, никаких прав человека", — написала Шукшина в своем Telegram-канале.
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.