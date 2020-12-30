Юрий Фирсов винит в смерти Легкоступовой медиков

Действия медицинского персонала, оказывающего помощь исполнительнице, будут проверены с помощью комплексной экспертизы.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года по причине травмы головы.

Родственники певицы винят в смерти женщины её супруга Юрия Фирсова.

Дочь певицы Анетта Бриль уверена, что супруг спаивал Валентину, а также вовремя не оказал женщине медицинскую помощь после того, как она получила сотрясение мозга.

Смерть исполнительницы хита "Ягода-малина" полна загадок.

Адвокат Юрия Фирсова Евгений Бобков уверяет, что его подзащитный не причастен к гибели супруги.

"Я глубоко убежден, что мой доверитель не причастен к летальному исходу своей супруги. Более того, он ее не спаивал", — подчеркнул юрист.

Врач-нарколог клиники, в которую незадолго до смерти определили Легкоступову, объяснил, что Фирсов покинул медицинское учреждение, когда его супруге стало плохо.

"Так ведут себя люди виновные. И как минимум он виноват в том, что довел женщину, которая его действительно любила, вот до такого состояния", — объяснил медик.

По словам адвоката супруга певицы, назначена комплексная экспертиза, призванная оценить правильность действий медиков при оказании исполнительнице медицинской помощи.