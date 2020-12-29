Моргенштерну не понравилось интервью у Дудя

Недавно Моргенштерн дал интервью Юрию Дудю. Однако после его выхода рэпер заявил, что ему не понравился итоговый вариант видео.

По его словам, журналисту не удалось раскрыть его как героя.

"Помню момент, когда ведущий ушел в туалет, а я пересел на его стул и стал косить под него, задавая вопросы: "Ну что, Алишер, у тебя большой пенис?". Пересаживаюсь обратно: "Да, огромный". Это был самый веселый момент интервью. Операторы все в зале угорали. И почему-то это он не вставил. Я веселее его оказался, что ли. Скучно. Все на поверхности. Меня как персонажа так можно хорошо раскрыть. Но там были какие-то душные и скучные вопросы", — рассказал Моргенштерн.

Музыкант считает, что Дудю самому надоел его проект, поэтому он уже не готовится к интервью со звёздами.