На телеведущего Александра Гордона подала в суд Елена Миськова. Она стала участницей телешоу "Мужское / Женское" на Первом канале в 2017 году.
В ходе съёмок ведущий назвал её "проституткой". Гордон обосновал своё мнение тем, что Миськова призналась в желании выйти замуж именно за миллионера.
Участница шоу объяснила, что подала в суд только через три года, поскольку после выхода передачи столкнулась с травлей.
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