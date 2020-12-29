Участница телешоу судится с ведущим Александром Гордоном

На телеведущего Александра Гордона подала в суд Елена Миськова. Она стала участницей телешоу "Мужское / Женское" на Первом канале в 2017 году.

В ходе съёмок ведущий назвал её "проституткой". Гордон обосновал своё мнение тем, что Миськова призналась в желании выйти замуж именно за миллионера.

Участница шоу объяснила, что подала в суд только через три года, поскольку после выхода передачи столкнулась с травлей.