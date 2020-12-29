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Саша Зверева готова бросить мужа из-за прививки от коронавируса

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая певица Саша Зверева ещё в начале 2020 года вышла замуж за американца Дэна Уолбрана. Уже летом у них родился сын, которого назвали Себастианом.

Саша Зверева готова бросить мужа из-за прививки от коронавируса

Однако сейчас в личной жизни артистки не всё так хорошо. Она призналась, что у них с мужем разные взгляды на пандемию коронавируса. Оказалось, что Зверева не верит в опасность заболевания, не планирует делать прививку и отказывается носить защитную маску.

"Люди будут делать все, чтобы и вас задавить чувством вины: "А-а, подумай о других, спаси других, надень маску. Как тебе не стыдно?". Ага-ага", — отметила Зверева.

Экс-певица пригрозила своему мужу, что уйдёт от него, если он сделает прививку от коронавируса.

"Он знает, что такие поступки меня отвернут от него настолько, что мы вряд ли после этой глупости сможем остаться вместе. Он не возьмет на себя такой риск. За его родных я не отвечаю. Мама и сестра точно на это не пойдут. Я успела с ними пообщаться об этом", — отметила она.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева
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