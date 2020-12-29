Саша Зверева готова бросить мужа из-за прививки от коронавируса

Бывшая певица Саша Зверева ещё в начале 2020 года вышла замуж за американца Дэна Уолбрана. Уже летом у них родился сын, которого назвали Себастианом.

Однако сейчас в личной жизни артистки не всё так хорошо. Она призналась, что у них с мужем разные взгляды на пандемию коронавируса. Оказалось, что Зверева не верит в опасность заболевания, не планирует делать прививку и отказывается носить защитную маску.

"Люди будут делать все, чтобы и вас задавить чувством вины: "А-а, подумай о других, спаси других, надень маску. Как тебе не стыдно?". Ага-ага", — отметила Зверева.

Экс-певица пригрозила своему мужу, что уйдёт от него, если он сделает прививку от коронавируса.