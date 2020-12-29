Популярная телеведущая Анфиса Чехова развелась с Гурамом Баблишвили в 2017 году. За восемь лет брака у них родился сын.
Сейчас Чехова находится в "активном поиске" нового избранника. Недавно в своём Instagram она призналась, что очень сильно хочет семью и ещё одного ребёнка.
"Очень хочу еще ребенка. Детей вряд ли осилю в силу своего возраста. Ну если только близнецы. Но еще одного, мне кажется, получится", — отметила ведущая.
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