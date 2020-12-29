Анфиса Чехова хочет ещё ребёнка

Популярная телеведущая Анфиса Чехова развелась с Гурамом Баблишвили в 2017 году. За восемь лет брака у них родился сын.

Сейчас Чехова находится в "активном поиске" нового избранника. Недавно в своём Instagram она призналась, что очень сильно хочет семью и ещё одного ребёнка.