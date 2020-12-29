Что надеть на Новый год - неожиданный совет от Василисы Володиной

Главный звёздный астролог страны, Василиса Володина, по-видимому устала в преддверии нового года отвечать на вопрос: что надеть на праздник. Поэтому ответила всем и сразу — в инстаграм.

По её мнению,

"тема платьишка на новый год не стоит выеденного яйца и раздута при этом до космических размеров":

@vasilisa.volodina Подтвержденный

По словам астролога, выбирая наряд, важно учесть 2 момента:

До марта мы ещё будем жить под покровительством Луны — хозяйки 2020, которая любит

"все 💚 светлое, прозрачное, зеленоватое, мягкое, домашнеепижамы рано снимать".

Наступающий 2021-й — год Сатурна, который любит дисциплину и строгость.