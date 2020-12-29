Что надеть на Новый год - неожиданный совет от Василисы Володиной

Главный звёздный астролог страны, Василиса Володина, по-видимому устала в преддверии нового года отвечать на вопрос: что надеть на праздник. Поэтому ответила всем и сразу — в инстаграм.
По её мнению,
"тема платьишка на новый год не стоит выеденного яйца и раздута при этом до космических размеров":
По словам астролога, выбирая наряд, важно учесть 2 момента:
"все 💚 светлое, прозрачное, зеленоватое, мягкое, домашнеепижамы рано снимать".
"Короче, отправляйтесь искать костюм зебры🦓 и не забывайте о социальной дистанции в магазинах. Ваша ВВ", — заключает Василиса Володина.
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