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Что надеть на Новый год - неожиданный совет от Василисы Володиной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Главный звёздный астролог страны, Василиса Володина, по-видимому устала в преддверии нового года отвечать на вопрос: что надеть на праздник. Поэтому ответила всем и сразу — в инстаграм.

По её мнению,

"тема платьишка на новый год не стоит выеденного яйца и раздута при этом до космических размеров":

Что надеть на Новый год - неожиданный совет от Василисы Володиной. пост
@vasilisa.volodina Подтвержденный

По словам астролога, выбирая наряд, важно учесть 2 момента:

  • До марта мы ещё будем жить под покровительством Луны — хозяйки 2020, которая любит

"все 💚 светлое, прозрачное, зеленоватое, мягкое, домашнеепижамы рано снимать".

  • Наступающий 2021-й — год Сатурна, который любит дисциплину и строгость.

"Короче, отправляйтесь искать костюм зебры🦓 и не забывайте о социальной дистанции в магазинах. Ваша ВВ", — заключает Василиса Володина.

Автор: Ольга Лебедева
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