YouTube представляет: новый фильм Максима Галкина "Дистанционка"

Юморист и телеведущий Максим Галкин начинает покорять YouTube.

Об этом он рассказал поклонникам в инстаграм, признавшись, что давно хотел "продвигать свое творчество" на этой площадке, но "не хватало времени".

Первым видео на новом канале станет "Дистанционка" — юмористический мини-фильм, в котором все роли сыграл сам Галкин.

К слову, тема школы и всего, что с ней связано, для юмориста и его звёздной супруги в этом году стала весьма актуальной: их дети — близнецы Лиза и Гарри пошли в первый класс.