Лариса Гузеева изменилась до неузнаваемости ради "Голубого огонька"

Лариса Гузеева произвела фурор на съёмках "Голубого огонька" на Первом канале.

Актриса появилась на площадке кардинально преобразившейся с новой причёской и ярким макияжем:

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Гузеева сильно укоротила челку, забрала волосы в высокий пучок и подвела глаза.

Коллеги по цеху даже не сразу признали ведущую шоу "Давай поженимся", отметив, что она "сама на себя не похожа".

Как выяснилось, стилистом Гузеевой в этот раз выступила дочь Ольга, которая и сопровождала маму на съемку. Девушка уточнила, что они в рекордные сроки сшили платье — за 4 дня, чтобы успеть в Новому году.