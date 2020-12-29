Рудковская и Киркоров сыграли родителей Бузовой в её клипе

"Губищи поярче накрась — будешь в тренде!" — советует "папа"-Киркоров "дочке"-Бузовой, собирающейся на свидание в качестве "подставной" девушки.

Ольга Бузова и рэпер DAVA (Давид Манукян) выпустили новогодний клип "Снежинки". В нём Филипп Киркоров и Яна Рудковская предстали в непривычных образах — без люкса и стразов, сыграв родителей "современной Золушки" Ольги Бузовой.

По сюжету клипа, семья Бузовой живёт в Бутово. Киркоров исполняет роль типичного охранника дивана и смотрителя телевизора, Рудковская — растрёпанная домохозяйка в халате, у которой вся надежда только на сына, поскольку его "отец-козёл" чаяний не оправдал. Сын тем временем мечтает стать фигуристом, как Плющенко (роль сына исполнил Саша Плющенко). А Золушка-Ольга работает на автозаправке.

Тем временем в семье Манукяна, живущей на Рублёвке, происходит другая коллизия: строгие родители ставят старшего наследника перед выбором — или он за оставшиеся до Нового года два дня находит себе "приличную девушку", или место в совете директоров займёт его младший брат.

Это уже не первый раз, когда звёзды играют в переодевание, снимаясь в клипах друг у друга. Ранее Бузова сыграла кассиршу в клипе Киркорова.