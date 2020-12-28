Незадолго до смерти Валентина Легкоступова хотела продать загородный дом за 10 миллионов рублей, чтобы оплатить долги.

Однако никто не захотел покупать недвижимость у артистки. Об этом рассказал адвокат Юрия Фирсова Евгений Бобков.

"У Валентины Легкоступовой было много непогашенных кредитов — самый крупный из них за автомобиль Mini Cooper. После трагедии никто из родственников по займам не платил, набежали просрочки. Сумма очень большая.

И даже "коммуналку" за квартиру артистки с тех пор никто не оплачивает. Надо понимать, что отказаться от этих долгов наследникам нельзя: они принимают на себя не только имущество, но и все финансовые обязательства умершей", — пояснил правозащитник.