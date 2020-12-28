Экс-ведущий "Орла и решки" Антон Птушкин проработал с Анастасией Ивлеевой плечом к плечу в двух сезонах шоу.

Он признался, что до съёмок в проекте не знал, кто такая Ивлеева, а познакомился с ней за десять минут до начала съёмок.

"Я вообще не знал, кто такая Ивлеева. Мы познакомились в курилке за час до записи первой программы. Мне говорили, что со мной в кадре будет блогер Настя Ивлеева. Но я же не в теме. Этих блогеров развелось… Увидел обычную девчонку", — пояснил Птушкин.

"Сначала мы не особо контачили. Но когда люди проходят много трудностей, то сильно сплачиваются друг с другом", — добавил бывший ведущий.