Сергей Шнуров лишился статуса святого в церкви Летающего Макаронного Монстра.

Соответствующее решение принял Нижегородский Храм.

"Наши верующие были недовольны его поведением и сказали, что такое несовместимо со статусом святого, провели церковный суд, голосование и приняли решение. Он не оправдал наше доверие и совершил порочащие его поступки", — сказано на сайте церкви.