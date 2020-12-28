Сергей Шнуров лишился статуса святого в церкви Летающего Макаронного Монстра.
Соответствующее решение принял Нижегородский Храм.
"Наши верующие были недовольны его поведением и сказали, что такое несовместимо со статусом святого, провели церковный суд, голосование и приняли решение. Он не оправдал наше доверие и совершил порочащие его поступки", — сказано на сайте церкви.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.