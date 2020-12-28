Дмитрий Маликов заявил, что больше не хочет выступать на сцене, поскольку хочет больше уделять времени семье.

"Считаю, пора уступать место молодежи. Лично я нашел свое счастье и в детях, и в инструментальной музыке, и в фортепиано. Хотя и продолжаю писать песни. Дети растут, и сегодняшние двадцатилетние будут слушать своих сверстников, даже если эта музыка не нравится их родителям", — отметил артист.