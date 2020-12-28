Агата Муцениеце недавно ошарашила поклонников необычным заявлением.
Актриса призналась, что верит в мистику и часто общается с духами умерших отца и дедушки.
"Мы общались с ними и все, что они говорили мне, потом сбылось. Для меня это важно. Таким способом я чувствую, что папа здесь, иногда просыпаюсь от этого", — отметила артистка.
По словам Муцениеце, такое "общение" наиболее часто происходит во снах.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.