Муцениеце рассказала об общении с духами родственников

Агата Муцениеце недавно ошарашила поклонников необычным заявлением.

Актриса призналась, что верит в мистику и часто общается с духами умерших отца и дедушки.

"Мы общались с ними и все, что они говорили мне, потом сбылось. Для меня это важно. Таким способом я чувствую, что папа здесь, иногда просыпаюсь от этого", — отметила артистка.

По словам Муцениеце, такое "общение" наиболее часто происходит во снах.