Цымбалюк-Романовская подаст в суд на Татьяну Власову

Пианистка и светская львица Виталина Цымбалюк-Романовская намерена подать в суд на вдову своего экс-мужа Армена Джигарханяна.

Поводом для возможного иска станут "откровения" Татьяны Власовой о том, что она собиралась "избить любовницу мужа".

В ответ на это бывшая супруга артиста заявила, что Власова — "невоспитанный и глупый человек", обсуждать "нездоровье" которого не стоит ввиду сомнений в её "адекватности":

"Таким людям необходимо посетить врача, чтобы им предоставили заключение о нормальном психическом состоянии, а после этого можно будет что-либо говорить. Я предпочитаю не разговаривать с такими людьми", — прокомментировала пианистка слова вдовы Джигарханяна.

И, по её словам, в случае повторных нападок, она просто пойдёт в суд.