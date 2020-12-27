Шура объяснил, почему для него уходящий год был хорошим

Популярный певец Шура рассказал, что он не входит в круг людей, которые ругают 2020 год.

Для него уходящий год выдался хорошим, поскольку он наконец-то живёт нормально после онкологии, ожирения и алкогольной зависимости.

"Все ругают год. После того как переживаешь онкологическое заболевание, наркозависимость, алкогольную зависимость, начинаешь, ложась вечером спать, благодарить за прошедший день. Я бы не стал ругать этот год. Это был хороший год", — пояснил артист.

Певец признался, что ранее мог выпивать по две бутылки водки в день.