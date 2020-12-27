Популярный певец Шура рассказал, что он не входит в круг людей, которые ругают 2020 год.
Для него уходящий год выдался хорошим, поскольку он наконец-то живёт нормально после онкологии, ожирения и алкогольной зависимости.
"Все ругают год. После того как переживаешь онкологическое заболевание, наркозависимость, алкогольную зависимость, начинаешь, ложась вечером спать, благодарить за прошедший день. Я бы не стал ругать этот год. Это был хороший год", — пояснил артист.
Певец признался, что ранее мог выпивать по две бутылки водки в день.
"Когда к зеркалу подходишь, на себя не хочется смотреть. Еще больше жрать начинаешь. Я ел, ел, еще и бухал. Я мог выпить в день по две бутылки водки в одно рыло", — отметил Шура.
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