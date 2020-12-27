Алексей Панин заставляет дочку побираться на набережной в Испании

Актёр продолжает снимать провокационные пранки для российских СМИ.

На этот раз Алексей Панин решил научить дочку Аню стоять с протянутой рукой.

Девочка быстро научилась нищенскому ремеслу. После первой купюры, брошенной ей в шляпу, Нюся (так ласково называет Панин дочку) пустилась в пляс под блатную песенку.

"Дайте медный грошик, господин хороший. Вам вернётся рубль золотой", — пелось в песне, под которую зажигала Нюся.

Движения, которые делала девочка, поразительно напоминали пластику её папы. Видимо, танцу учил девочку актёр, которому не раз приходилось играть бандитов в кино.

Затем дерзкий папаша отбирает у девочки заработанные попрошайничеством деньги. Актёр уходит прочь, делая смачный плевок.

Панин максимально позаботился о СМИ, придумав за журналистов броский заголовок.