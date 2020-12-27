Актёр продолжает снимать провокационные пранки для российских СМИ.
На этот раз Алексей Панин решил научить дочку Аню стоять с протянутой рукой.
Девочка быстро научилась нищенскому ремеслу. После первой купюры, брошенной ей в шляпу, Нюся (так ласково называет Панин дочку) пустилась в пляс под блатную песенку.
"Дайте медный грошик, господин хороший. Вам вернётся рубль золотой", — пелось в песне, под которую зажигала Нюся.
Движения, которые делала девочка, поразительно напоминали пластику её папы. Видимо, танцу учил девочку актёр, которому не раз приходилось играть бандитов в кино.
Затем дерзкий папаша отбирает у девочки заработанные попрошайничеством деньги. Актёр уходит прочь, делая смачный плевок.
Панин максимально позаботился о СМИ, придумав за журналистов броский заголовок.
"Алексей Панин заставляет дочку зарабатывать деньги на набережной в Испании", — написал Алексей в своём Instagram под видео.
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