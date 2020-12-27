За Асмус ухаживает таинственный незнакомец

Похоже, что Кристина Асмус совсем не страдает после своего развода с Гариком Харламовым.

Ранее актриса признавалась, что просто устала от своего мужа, поэтому решила уйти от него. Оказалось, что за уже свободной артисткой ухлёстывает неизвестный мужчина.

Асмус опубликовала шикарный букет роз, который он ей подарил.