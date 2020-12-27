Похоже, что Кристина Асмус совсем не страдает после своего развода с Гариком Харламовым.
Ранее актриса признавалась, что просто устала от своего мужа, поэтому решила уйти от него. Оказалось, что за уже свободной артисткой ухлёстывает неизвестный мужчина.
Асмус опубликовала шикарный букет роз, который он ей подарил.
"Пришла я сейчас в театр, а меня тут ждёт шикарный букет от анонима. Внутри записки текст: "Для милой девочки из Протвина". Это моя героиня", — написала Асмус.
Сергей Лазарев тайно улетел на остров Бали в компании своего любовника Александра Малиновского.