Павел Воля наглядно продемонстрировал своё отношение к выборам

Резидент Comedy Club креативно опроверг информацию о том, что его имя он пополнит депутатские списки Госдумы в 2021 году.

Шоумен опубликовал свой предвыборный плакат, подписав его "выборы в никуда".

Воля доходчиво объяснил, что он никуда не собирается баллотироваться, не придумал никакой программы, ничего не обещал и ничего не выполнит.

"Конечно, я ни на какие выборы не собирался", — объяснил комик.

Слухи о том, что многие звёзды отечественного шоу-бизнеса решили податься в политику появились после публикации в газете "Ведомости".

Артисты один за другим стали опровергать свои намерения стать депутатами Госдумы.

На его плакате, стилизованном под формат предвыборной агитки представителей "Единой России", не хватает только надписи — за Волю!