Резидент Comedy Club креативно опроверг информацию о том, что его имя он пополнит депутатские списки Госдумы в 2021 году.
Шоумен опубликовал свой предвыборный плакат, подписав его "выборы в никуда".
Воля доходчиво объяснил, что он никуда не собирается баллотироваться, не придумал никакой программы, ничего не обещал и ничего не выполнит.
"Конечно, я ни на какие выборы не собирался", — объяснил комик.
Слухи о том, что многие звёзды отечественного шоу-бизнеса решили податься в политику появились после публикации в газете "Ведомости".
Артисты один за другим стали опровергать свои намерения стать депутатами Госдумы.
На его плакате, стилизованном под формат предвыборной агитки представителей "Единой России", не хватает только надписи — за Волю!
"Звучит как предвыборная кампания 1861 года — за волю!", — написали сетевые остряки.
Сергей Лазарев тайно улетел на остров Бали в компании своего любовника Александра Малиновского.