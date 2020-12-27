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Любовь Успенская трогательно поздравила дочь с днём рождения

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Материнское сердце королевы русского шансона помогло её забыть все обиды.

Любовь Успенская трогательно поздравила дочь с днём рождения

Дочь Любовь Успенской Татьяна Плаксина в этом году публично обидела мать, обвинив исполнительницу в том, что она жестоко с ней обращалась.

Девушка пришла в ток-шоу и рассказала о матери гадости.

Выяснилось, что у дочери певицы, которая проживает в США, имеются проблемы с наркотиками. Недавно девушка изъявила желание избавиться от губительной страсти.

Девушка первая пошла на примирение со знаменитой родительницей. Татьяна выложила в своём микроблоге фото в обнимку с матерью. Она сообщила, что хочет правильно "зафиналить" год.

"Забыть все обиды, разрушающие нас изнутри и обрести умиротворение", — написала Татьяна.

Матери этого стало достаточно, чтобы растрогаться от слов дочери. Она поспешила поздравить свою девочку с днём рождения.

"31 год назад 27 декабря стал для меня самым счастливым днём. На свет появилась моя долгожданная дочь Таня. Таня перевернула мою жизнь. Таня сумела наполнить мою жизнь абсолютно новыми красками. Я желаю тебе удачи, желаю быть здоровой и быть счастливой. Happy Birthday", — написала Успенская в Instagram под фото дочери.

Автор: Елена Былкина
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