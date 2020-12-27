Любовь Успенская трогательно поздравила дочь с днём рождения

Материнское сердце королевы русского шансона помогло её забыть все обиды.

Дочь Любовь Успенской Татьяна Плаксина в этом году публично обидела мать, обвинив исполнительницу в том, что она жестоко с ней обращалась.

Девушка пришла в ток-шоу и рассказала о матери гадости.

Выяснилось, что у дочери певицы, которая проживает в США, имеются проблемы с наркотиками. Недавно девушка изъявила желание избавиться от губительной страсти.

Девушка первая пошла на примирение со знаменитой родительницей. Татьяна выложила в своём микроблоге фото в обнимку с матерью. Она сообщила, что хочет правильно "зафиналить" год.

"Забыть все обиды, разрушающие нас изнутри и обрести умиротворение", — написала Татьяна.

Матери этого стало достаточно, чтобы растрогаться от слов дочери. Она поспешила поздравить свою девочку с днём рождения.