Бузову от провала на "Ледниковом периоде" спасли поклонники

Поющая ведущая впервые получила высшую оценку за свой номер на "Ледниковом периоде".

Запоздалое благодушие жюри, однако, не повлияло на распределение призовых мест.

Как и предполагалось, первое место по праву заслужила пара Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Их дуэт стал абсолютным лидером проекта.

Серебро досталась Вячеславу Чепурченко и Яне Хохловой. Регина Тодоренко и Роман Костомаров взяли на ледовом шоу бронзу.

Ольга Бузова со своим партнёром Дмитрием Соловьевым не вошли в тройку лидеров, однако без награды не остались.

Старательные и упорные фигуристы получили приз зрительских симпатий. За них активно голосовали поклонники шоу.