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Бузову от провала на "Ледниковом периоде" спасли поклонники

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Поющая ведущая впервые получила высшую оценку за свой номер на "Ледниковом периоде".

Бузову от провала на "Ледниковом периоде" спасли поклонники

Запоздалое благодушие жюри, однако, не повлияло на распределение призовых мест.

Как и предполагалось, первое место по праву заслужила пара Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Их дуэт стал абсолютным лидером проекта.

Серебро досталась Вячеславу Чепурченко и Яне Хохловой. Регина Тодоренко и Роман Костомаров взяли на ледовом шоу бронзу.

Ольга Бузова со своим партнёром Дмитрием Соловьевым не вошли в тройку лидеров, однако без награды не остались.

Старательные и упорные фигуристы получили приз зрительских симпатий. За них активно голосовали поклонники шоу.

"Мы с вами выиграли любовь. Этот юбилейный 10 сезон ещё запомнится всем своим рекордом по количеству голосов за нас с Димой Мы побили рекоооорд. Такого, чтобы в каждом шоу на протяжении всего сезона выигрывала "Лучшая пара” по мнению телезрителей одна и та же пара, ещё никогда не было. Мы с Димой стали лучшими по вашему мнению", — написала Ольга в своём микроблоге.

Автор: Елена Былкина
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