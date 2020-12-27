Поющая ведущая впервые получила высшую оценку за свой номер на "Ледниковом периоде".
Запоздалое благодушие жюри, однако, не повлияло на распределение призовых мест.
Как и предполагалось, первое место по праву заслужила пара Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Их дуэт стал абсолютным лидером проекта.
Серебро досталась Вячеславу Чепурченко и Яне Хохловой. Регина Тодоренко и Роман Костомаров взяли на ледовом шоу бронзу.
Ольга Бузова со своим партнёром Дмитрием Соловьевым не вошли в тройку лидеров, однако без награды не остались.
Старательные и упорные фигуристы получили приз зрительских симпатий. За них активно голосовали поклонники шоу.
"Мы с вами выиграли любовь. Этот юбилейный 10 сезон ещё запомнится всем своим рекордом по количеству голосов за нас с Димой Мы побили рекоооорд. Такого, чтобы в каждом шоу на протяжении всего сезона выигрывала "Лучшая пара” по мнению телезрителей одна и та же пара, ещё никогда не было. Мы с Димой стали лучшими по вашему мнению", — написала Ольга в своём микроблоге.
Сергей Лазарев тайно улетел на остров Бали в компании своего любовника Александра Малиновского.