Виктория Боня рассказала о солидных выплатах участникам "Дома-2"

Оказалось, что обитатели телестройки не просто жили в проекте на халяву, но и ещё неплохо зарабатывали.

Виктория Боня рассказала, что стала участницей скандального реалити-шоу ради интереса. Светская дива отметила, что в то время только отучилась в Оксфорде. После возвращения из Европы она направилась в телевизионное шоу, намереваясь посмотреть, как там всё устроено изнутри. Потом, по словам Бони, её "затянуло".

Один из самых любопытных фактов реалити-шоу является заработок тех, кто строил свою любовь на глазах у миллионной аудитории.

"Если ты продержался три месяца, тебе сразу выдают три три тысячи долларов. Если выгнали раньше, ты не получаешь ни копейки", — объяснила Виктория в интервью Владимиру Соловьев в своём YouTube-канале.

Боня, по её словам, была на тот момент обеспеченной женщиной, поэтому её не подкупали гонорары, которые казались ничтожными.