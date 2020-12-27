Оказалось, что обитатели телестройки не просто жили в проекте на халяву, но и ещё неплохо зарабатывали.
Виктория Боня рассказала, что стала участницей скандального реалити-шоу ради интереса. Светская дива отметила, что в то время только отучилась в Оксфорде. После возвращения из Европы она направилась в телевизионное шоу, намереваясь посмотреть, как там всё устроено изнутри. Потом, по словам Бони, её "затянуло".
Один из самых любопытных фактов реалити-шоу является заработок тех, кто строил свою любовь на глазах у миллионной аудитории.
"Если ты продержался три месяца, тебе сразу выдают три три тысячи долларов. Если выгнали раньше, ты не получаешь ни копейки", — объяснила Виктория в интервью Владимиру Соловьев в своём YouTube-канале.
Боня, по её словам, была на тот момент обеспеченной женщиной, поэтому её не подкупали гонорары, которые казались ничтожными.
"Спустя полгода я подошла к продюсеру и сказала, что у меня есть счета, мне эта тысяча в месяц роли не играет. Он ответил: "Окей, мы будем платить тебе сверху ещё 5000$, увеличим твою зарплату в шесть раз". Потом я ушла с проекта, и тут мне звонит Михайловский и говорит: "Возвращайся". И я уже не помню, сколько я попросила… 15 или 20 тысяч долларов. А они предложили 10 или 12. Я сказала: "Нет, принципиально не вернусь, я не готова вот за столько себя отдавать", — рассказала светская львица в беседе с Владимиром Соловьёвым.
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