Зудина всё-таки попала в больницу, но решила это скрыть

Вчера в прессе появилась информация о том, что вдова Олега Табакова Марина Зудина была срочно госпитализирована из-за недомогания.

Позже артистка опровергла эти сообщения и заявила, что находится в добром здравии. Однако оказалось, что актриса решила скрыть проблемы со здоровьем от журналистов. Об этом узнал "Московский комсомолец". По информации издания, Зудину всё-таки забрала "скорая" из маникюрного салона, где ей стало плохо.

Артистка до последнего была против, чтобы персонал вызвал ей медиков, однако её состояние продолжало ухудшаться. Прибывшие врачи диагностировали у неё "снижение кровоснабжения организма".