Бородина устроила роскошный бал в честь дня рождения дочери

Праздник Теоны Омаровой не отставал по размаху от дня рождения Аллы-Виктории Киркоровой.

Младшей дочери Ксении Бородиной исполнилось пять лет. Экс-ведущая "Дома-2" устроила для любимой наследницы зрелищное шоу.

Развлекать ребёнка и его многочисленный гостей прибыли NILETTO и MIA BOYKA. Судя по тому, как девочка активно подпевала певцам, она является поклонницей данных музыкантов.

Девочку попросили сказать несколько слов. Теона выступила на сцене с речью, достойной нобелевского лауреата.

"Спасибо моим родителям, спасибо за то, что устроили мне такой крутой день рождения!" — сказала девочка. "Ты ж мой золотой!" — прокомментировала слова дочери Ксения Бородина.

Подписчики светской дивы не нашли ничего более оригинального, как упрекнуть селебрити в нарушении правил карантина.