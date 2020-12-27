Праздник Теоны Омаровой не отставал по размаху от дня рождения Аллы-Виктории Киркоровой.
Младшей дочери Ксении Бородиной исполнилось пять лет. Экс-ведущая "Дома-2" устроила для любимой наследницы зрелищное шоу.
Развлекать ребёнка и его многочисленный гостей прибыли NILETTO и MIA BOYKA. Судя по тому, как девочка активно подпевала певцам, она является поклонницей данных музыкантов.
Девочку попросили сказать несколько слов. Теона выступила на сцене с речью, достойной нобелевского лауреата.
"Спасибо моим родителям, спасибо за то, что устроили мне такой крутой день рождения!" — сказала девочка.
"Ты ж мой золотой!" — прокомментировала слова дочери Ксения Бородина.
Подписчики светской дивы не нашли ничего более оригинального, как упрекнуть селебрити в нарушении правил карантина.
"У нас карантин для всех, кроме Рублевки", — написали комментаторы.
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