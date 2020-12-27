У телесвах не сошлись взгляды на моду.

Роза Сябитова опубликовала в Instagram фрагмент видео, на котором Лариса Гузеева пренебрежительно отозвалась о внешнем виде своей коллеги по шоу "Давай поженимся".

Сябитова явилась на передачу в сером свитере с яркой салатовой брошью.

"Не могу на тебя смотреть, как из сарая вышла, Роза, честно", — сказала Гузеева, с брезгливым видом косясь на соведущую.

"Да ладно, что ты! Нормальная модная штука. Я заешь, приобрела это, из рук просто вырвала. Что ты! Причёска нормальная. Что ты меня критикуешь? Ну ладно, брюки сниму. Правда носочки торчат, это я что-то погорячилась, конечно" парировала Роза Раифовна.