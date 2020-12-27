Бывший участник "Дома-2" стал чиновником в Крыму

Бывший участник "Дома-2" Глеб Жемчугов получил должность помощника председателя Общественного совета муниципального образования Симферополя.

"Для меня честь стать частью команды, которая работает на благо людей и для процветания города Симферополь и Республики Крым. Спасибо Олегу Николаевичу Щербакову, председателю общественного совета, за оказанное доверие. Обещаю служить верой и правдой жителям республики Крым", — написал Жемчугов в социальных сетях.

Ранее он работал на Первом канале, однако был уволен из-за алкогольной зависимости. Жемчугов прошёл курс лечения от зависимости и вернулся к нормальной жизни.