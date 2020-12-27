Журналистка подвела итоги 2020 года.

Ксения Собчак уверена, что мир никогда не будет прежним.

"2020 — от этой последовательности цифр нас еще долго будет мутить и потряхивать. Но этот год не только карантинный и коронавирусный. И точно навсегда запомнится всем, кому повезло наблюдать вымершие улицы Москвы в апреле и радоваться, если летом удалось выбраться к морю, а осенью — переболеть в легкой форме и получить заветные антитела — новое богатство и признак избранности.

Банальность вроде "мир никогда не будет прежним" незаметно стала данностью, он действительно не будет прежним после протестов в Беларуси, войны в Карабахе, обращений Путина к народу и отравления Навального", — написал Ксения Анатольевна в Instagram.