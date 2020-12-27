Адвокат Петросяна объяснил его долги по налогам

Недавно в СМИ появилась информация, что Евгений Петросян был включён в чёрный список ФНС за неуплату налогов по своей московской квартире.

Юморист якобы задолжал несколько сотен тысяч рублей. Однако его адвокат Сергей Жорин объяснил, что в этой квартире сейчас живёт Елена Степаненко и к Петросяну недвижимость не имеет никакого отношения.

"Евгений Ваганович Петросян подразумевал, что раз Елена Степаненко живет в этой квартире, значит, она и должна ее содержать — оплачивать коммунальные платежи, капитальный ремонт, налог. Но, как бы не так!" — пояснил правозащитник.

Напомним, Петросян и Степаненко ещё не разделили имущество, которые нажили за 30 лет совместной жизни.