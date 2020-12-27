Стало известно, какое наследство оставила Валентина Легкоступова

Следственный комитет продолжает расследование смерти Валентины Легкоступовой, которая скончалась летом при загадочных обстоятельствах.

Тем временем вдовец певицы Юрий Фирсов и дети артистки претендуют на её наследство. Оказалось, что Легкоступова оставила после себя более 100 миллионов рублей. Об этом сообщила "Экспресс-газета".

Только столичную квартиру возле Кремля площадью 78 квадратных метров оценивают в 100 миллионов рублей. Также у певицы есть загородный дом в деревне Теренино Павлово-Посадского района.