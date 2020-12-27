В Сети обсуждают Боярского без шляпы и усов

Народный артист сегодня празднует 71-й день рождения.

Поздравить отца с днём рождения поспешила Елизавета Боярская.

Девушка отыскала в семейном альбоме фотографию юного Боярского и опубликовала снимок в своём Instagram.

"С днем рождения, папочка!", — подписала фото любящая дочь.

На снимках полувековой давности Михаилу Сергеевичу — не более 20 лет.

Подписчики с интересом отнеслись к тому, как на заре своей юности выглядел Михаил Боярский.

У артиста давно выработался свой узнаваемый образ. Остряки не раз шутили о том, что к пятидесяти годам у Боярского начала расти шляпа. Без этого джентльменского атрибута актёр редко появляется на публике.

Без усов Михаила Боярского вообще помнят немногие. Кажется, что усы украшали лицо артиста всегда. Елизавета Боярская наглядно доказала, что когда-то её папа был безусым юнцом и отличался очень миловидной внешностью.

Со снимков на нас смотрит обаятельный парень со жгуче-чёрной шевелюрой.