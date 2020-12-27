Май Абрикосов возмутился последним заявлением Ольги Бузовой, которое она сделала после завершения шоу "Ледниковый период".

Певица отметила, что была достойна победы на проекте.

"Все-таки молодец Ольга Бузова, объявившая, что она первая на Первом, оставила позади себя Борисова, Урганта, Якубовича, Познера, Гордона, Барановскую, Устюжанина с Сабиной Пантус, Еремеева… Работая столько лет на канале, им и в голову не приходило объявить себя первыми. Вот как ударил Оле в голову лед!" — отметил экс-участник "Дома-2".