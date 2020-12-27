Возлюбленную Сергея Жигунова приследуют приставы

Актёр завёл роман с девушкой, которая очень похожа на Анастасию Заворотнюк.

Брак Сергея Жигунова снова распался. Актёр однажды бросил супругу ради отношений с Анастасией Заворотнюк.

Позже Жигунов вернулся к жене, но снова оставил супругу ради девушки из Владивостока по имени Виктория Ворожбит, как две капли воды похожей на Заворотнюк.

Бывший супруг Виктории Виктор Суханов — влиятельный и состоятельный человек. Сейчас идёт раздел имущества между супругами.

Виктор Суханов выплачивал взносы за кредит, взятый при покупке особняка, однако, когда женщина предъявила права на свою долю в недвижимом имуществе, мужчина повесил на бывшую жену половину размера кредитных выплат.

Так как Виктория не выплатила задолженность по кредиту, ей занялись судебные приставы.