Comedy Club незаметно превращается в шоу "Давай поженимся"
В Comedy Club открыли "золотоносную жилу". Неисчерпаемой темой для шуток стал развод Гарика Харламова.
Участники и гости программы наперебой сватают завидного холостяка Гарика. Сам Харламов тоже иногда предлагает себя невестам, которые могли бы составить ему выгодную партию. В прошлом выпуске шоу Гарик набивался в женихи певице Юлии Зиверт.
Устроением судьбы резидента Comedy Club занялись участницы группы "Фабрика". Исполнительницы Мария Гончарук посоветовала Гарику обратить внимание на свою 25-летнюю подругу Алёну.
Харламов остался не в восторге от этой идеи.
"Ощущение, будто я у Гузеевой", — пошутил юморист, отметив, что в "Давай поженимся" ему нельзя, потому что там уже побывал рэпер Моргенштерн.
Сергей Лазарев тайно улетел на остров Бали в компании своего любовника Александра Малиновского.