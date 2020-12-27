Участницы "Фабрики" сосватали Гарику Харламову новую невесту

Comedy Club незаметно превращается в шоу "Давай поженимся"

В Comedy Club открыли "золотоносную жилу". Неисчерпаемой темой для шуток стал развод Гарика Харламова.

Участники и гости программы наперебой сватают завидного холостяка Гарика. Сам Харламов тоже иногда предлагает себя невестам, которые могли бы составить ему выгодную партию. В прошлом выпуске шоу Гарик набивался в женихи певице Юлии Зиверт.

Устроением судьбы резидента Comedy Club занялись участницы группы "Фабрика". Исполнительницы Мария Гончарук посоветовала Гарику обратить внимание на свою 25-летнюю подругу Алёну.

Харламов остался не в восторге от этой идеи.