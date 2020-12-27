Асмус похвасталась подарком от тайного воздыхателя

Актриса обнаружила приятный сюрприз с загадочной запиской.

Кристина Асмус рассказала подписчикам о милом жесте внимания. Которым её побаловал анонимный поклонник.

Артистка рассказала, что в театре ей передали огромный букет цветов, к которому прилагалось романтическое послание.

"Пришла я сейчас в театр, а меня тут ждет шикарный букет от анонима. Внутри записки текст: "Для милой девочки из Протвино". Это моя героиня", — написала Кристина в своём Instagram-аккаунте.

Фолловеру стали делать предположения, от кого может быть данный букет.