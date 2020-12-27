Актриса обнаружила приятный сюрприз с загадочной запиской.
Кристина Асмус рассказала подписчикам о милом жесте внимания. Которым её побаловал анонимный поклонник.
Артистка рассказала, что в театре ей передали огромный букет цветов, к которому прилагалось романтическое послание.
"Пришла я сейчас в театр, а меня тут ждет шикарный букет от анонима. Внутри записки текст: "Для милой девочки из Протвино". Это моя героиня", — написала Кристина в своём Instagram-аккаунте.
Фолловеру стали делать предположения, от кого может быть данный букет.
"Может, это от Гарика? Хоть бы от него", — пишут те, кто мечтает о воссоединении супругов.
"Провоцирует Харламова на ревность?" — задаются вопросом подписчики.
Сергей Лазарев тайно улетел на остров Бали в компании своего любовника Александра Малиновского.