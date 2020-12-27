Басков: "Киркоров предложил, чтобы нас похоронили рядом"

Звёзды иногда по-дружески подшучивают над коллегами по шоу-бизнесу.

Николай Басков, который давно дружит с Филиппом Киркоровым, вспомнил курьезный случай из своей жизни.

По словам Баскова, Филипп Бедросович с трепетным уважением относится к памяти звёзд, ушедших в мир иной. Король российской эстрады нередко посещает захоронения известных личностей.

Певец отметил, что могилы звёзд находятся далеко друг от друга. Такое положение дел показалось исполнителю непорядком, поэтому он при жизни решил выбрать себе соседей по склепу. Филипп пожелал, чтобы компанию после смерти ему составил Николай Басков.