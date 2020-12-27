Монеточку стали мучить сомнения после замужества

26 декабря 22-летняя певица вышла замуж за своего продюсера.

Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) рассказала о своём бракосочетании, выложив в Instagram фото, где они с супругом держатся за руки.

На обручальных кольцах молодожёнов красуется надпись — Love blind ("Любовь слепа").

В сторис Instagram девушка поразмышляла о своём замужестве в раннем возрасте, отметив, что она стала "той самой одноклассницей, которая первой среди всех выскочила замуж".

"Как вы считаете, это успех? Или поражение?" — спросила у подписчиков Лиза.

Со своим избранником музыкантом Виктором Исаевым Елизавета познакомилась в 2017 году. Молодой человек стал продюсером Монеточки. До пандемии они успели объехать страну с концертным туром.