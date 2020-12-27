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Боня рассекретила у Соловьёва ценник проекта "Дом-2"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня рассказала в прямом эфире у Владимира Соловьёва, какие суммы денег крутились в популярном проекте.

Боня рассекретила у Соловьёва ценник проекта "Дом-2"

Продюсеры проекта работали по принципу "большая жесть — большие деньги". Они давали новому ведущему испытательный срок — три месяца, и если выдержать это время не удавалось, то ничего не платили. В случае достаточной стрессоустойчивости зарплата составляла 3 000 долларов.

Виктории Боне удалось продержаться в проекте восемь месяцев, и на пике своей популярности она покинула шоу.

"Мне звонит продюсер шоу Михайловский и говорит: "Давай возвращайся". Я говорю: "Если вы будете платить 15 или 20 тысяч долларов, вернусь". Они предложили 10 или 12, я сказала нет", — рассказала Виктория в эфире "Соловьёв Live".

В декабре стало известно о закрытии проекта "Дом-2" на ТНТ. Сейчас решается вопрос, переедет ли скандальное шоу на другой телеканал или прекратит своё существование насовсем.

Автор: Людмила Черткова
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