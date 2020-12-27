Николай Расторгуев стал орденоносцем

Солиста группы "Любэ" наградили за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Мэр Москвы Сергей Собянин по поручению президента РФ вручил Николаю Расторгуеву орден Александра Невского.

Торжественная церемония награждения состоялась в новом МКЗ "Зарядье".

В 2002 году Николай Расторгуев получил звание народного артиста России,

Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.