Солиста группы "Любэ" наградили за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
Мэр Москвы Сергей Собянин по поручению президента РФ вручил Николаю Расторгуеву орден Александра Невского.
Торжественная церемония награждения состоялась в новом МКЗ "Зарядье".
В 2002 году Николай Расторгуев получил звание народного артиста России,
Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.
Сергей Лазарев тайно улетел на остров Бали в компании своего любовника Александра Малиновского.