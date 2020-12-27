Слепаков рассказал, как по глупости лишился огромной суммы денег

Юморист вспомнил об одном из самых больших разочарований в своей жизни.

Комик поведал, что попросил коллег с ТНТ открыть ему YouTube-канал. Слепаков периодически заглядывал на свою интернет-площадку и подсчитывал прибыль, предвкушая, что скоро сорвёт большой куш.

Через пять лет, когда число просмотров на его канале перевалило за 600 миллионов, он решил, что пора монетизировать свои активности на YouTube.

"Я пришёл на ТНТ и говорю — я за деньгами. Я посчитал, что монетизация составила 500 тысяч евро. Я подумал — это хорошая сумма, надо идти и забирать. Когда начали разбираться, выяснилось, что какую-то галочку надо было поставить, чтобы это начало монетизироваться. А так, поскольку никакой рекламы там не показывали, ничего не монетизировалось. До этого они мне говорили — все нормально, ты не волнуйся — деньги капают", — рассказал Слепаков в интервью на YouTube-канале Esquire Russia.

Это был большая досада для юмориста.